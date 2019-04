Medienmitteilung

Zug, 5. April 2019

LafargeHolcim begibt erfolgreich Hybridanleihe über EUR 500 Millionen

LafargeHolcim hat heute erfolgreich die Platzierung einer Hybridanleihe mit einer ewigen Laufzeit im Umfang von EUR 500 Millionen abgeschlossen. Die Anleihe verfügt über einen anfänglichen Coupon von 3 Prozent und eine erste Rückzahlungsmöglichkeit nach 5 Jahren und einem Quartal. Dank des grossen Interesses auf Investorenseite lag die Orderbuchgrösse bei insgesamt mehr als EUR 5 Milliarden.

Zu Beginn dieser Woche hat das Unternehmen zudem erfolgreich sein Rückkaufangebot für drei ausstehende Euro-Anleihen abgeschlossen. Die Titel verfügen über eine Verzinsung zwischen 4,75 und 5,875 Prozent und Fälligkeiten zwischen Juli 2019 und März 2020.

Beide Transaktionen tragen zur Reduktion der Finanzierungskosten des Konzerns bei.

LafargeHolcim bestätigt das Ziel, im Rahmen seines Wertreibers "Finanzielle Stärke" der Strategie 2022 - "Building for Growth" seine Finanzstruktur weiter zu verbessern und einen Verschuldungsgrad* (Nettofinanzschulden geteilt durch wiederkehrenden EBITDA) von 2,0 x oder weniger bis Ende 2019 zu erreichen.

* Vor Anwendung von IFRS 16 und zu konstanten 2018 Wechselkursen