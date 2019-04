Der südkoreanische Elektronik-Konzern erwartet im ersten Quartal ein um 60 % geringeres operatives Ergebnis. Das Management weist auf schwächere Nachfrage im Bereich der Speicherchips hin, außerdem auf die stärkere Konkurrenz im Geschäft mit Smartphones. Vom Umfang her erinnert der Rückgang an das Jahr 2016, als das Galaxy Note 7 mit überhitzten Akkus negativ auffiel. Die Quartalsergebnisse werden später im April veröffentlicht. Die Samsung-Electronics-Aktie hatte sich von 2011 bis 2017 etwa vervierfacht, 2018 aber grob ein Viertel an Wert eingebüßt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info