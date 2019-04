Der Bitcoin hat sich am Dienstagmorgen mit einer regelrechten Kursexplosion eindrucksvoll aus der Korrektur zurückgemeldet. Obwohl es am Freitag mit einem Minus von rund einem Prozent leicht bergab geht, steht seit Anfang April ein Plus von 21 Prozent zu Buche. Andere Kryptowährungen und sogar eine Aktie stellen diesen Wert allerdings locker in den Schatten.

Den vollständigen Artikel lesen ...