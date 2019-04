Wenn es um das Geldmanagement geht, sind Frauen in vielerlei Hinsicht hervorragend, auch bei der Zukunftsvorsorge. So hatten fast drei Viertel der in der Fidelity Women and Investing Study 2018 befragten Frauen bereits Pläne, ihr Geld innerhalb der nächsten sechs Monate stärker für sich arbeiten zu lassen. Leider gibt es einen sehr wichtigen Bereich, in dem Frauen zu kurz kommen: Investitionen. Für die Zurückhaltung der Frauen, ihr Geld auf dem Markt anzulegen, gibt es viele Gründe. Dennoch kann ...

