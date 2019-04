Straumann Group: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates

Basel, 5. April 2019 - Die Generalversammlung der Aktionäre der Straumann Holding AG in Basel hat heute alle Anträge des Verwaltungsrates mit grossem Mehr angenommen. Die 374 anwesenden Aktionäre repräsentierten zusammen mit den vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter bzw. von Dritten vertretenen Aktien sowie online Abstimmenden insgesamt 74% des stimmberechtigten Aktienkapitals.

Die Generalversammlung fasste folgende Beschlüsse:

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

Konsultative Zustimmung zum Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018.

Zustimmung zur Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018: CHF 83 Mio. für die Ausrichtung der Dividende und damit rund CHF 1 Mrd. als Vortrag auf die neue Rechnung. Der Betrag entspricht einer Bruttodividende von CHF 5.25 pro Aktie, ensprechend einer Erhöhung um CHF 0.50 gegenüber der letztjährigen Ausschüttung. Die Dividendenausschüttung erfolgt ab dem 11. April; die Aktien werden ab dem 9. April ohne Dividendenberechtigung gehandelt.

Entlastung des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018.

Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer über insgesamt maximal CHF 2.7 Mio. Rund 40% davon werden in Aktien zum aktuellen Börsenwert ausgerichtet; diese Aktien sind für zwei Jahre gesperrt.

Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung: Die Aktionäre genehmigten eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 7.3 Mio. für die Periode vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020, eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt CHF 6.1 Mio. für das Geschäftsjahr 2018 sowie eine langfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3.9 Mio. für das Geschäftsjahr 2019.

Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie Monique Bourquin, Dr. Sebastian Burckhardt, Ulrich Looser, Dr. Beat Lüthi, Dr. h.c. Thomas Straumann und Regula Wallimann als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer. Wahl von Juan-José Gonzalez als zusätzliches Mitglied des Verwaltungrats für eine einjährige Amtsdauer.

Wiederwahl vonMonique Bourquin, Ulrich Looser und Dr. h.c. Thomas Straumann in den Vergütungsausschuss für eine einjährige Amtsdauer.

Wiederwahl von Neovius AG in Basel als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer.

Wiederwahl von Ernst & Young AG Basel als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Die einzelnen Abstimmungsergebnisse sind auf der Straumann Group Website (https://www.straumann.com/content/dam/media-center/group/de/documents/protocol/Voting_Results_Abstimmungsresultate_GV2019.pdf) abrufbar.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 7. April 2020 im Kongresszentrum der Messe Basel statt.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz und in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Anthogyr, Medentika, ClearCorrect und Dental Wings sowie andere vollständig/teilweise eigene Unternehmen und Partner. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für den Zahnersatz und die Zahnrestauration sowie zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit mehr als 6000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11 / Fax: +41 (0) 61 965 11 01

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communications Mark Hill: +41 (0)61 965 13 21 Thomas Konrad: +41 (0)61 965 15 46 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Fabian Hildbrand: +41 (0)61 965 13 27 E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann-Gruppe wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder stillschweigend genannten abweichen. Die Informationen von Straumann in dieser Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Veröffentlichung. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

