Berlin (ots) - Berlin - 14 Prozent der Zuwanderer, die Deutschland im Rahmen des Dublin-Systems in ihre Erstaufnahme-Staaten zurückgeschickt hat, kehren später in die Bundesrepublik zurück. Das geht hervor aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Schriftliche Frage der migrationspolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion, Linda Teuteberg, die dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegt.



https://www.tagesspiegel.de/politik/migration-innerhalb-europas-ni mmt-zu-warum-das-dublin-asylsystem-nicht-funktioniert/24183950.html



