Heute geht es um das Thema "Schwarzer Schwan", also unvorhergesehene Ereignisse, die die Märkte überraschen. Der Börsenpunk hat einen einfachen Rat, wie sich Anleger in solchen Fällen am besten verhalten. Tipp der Woche ist diesmal Softbank. Der japanische Telekommunikations- und Medienkonzern ist in vielen Bereichen unterwegs und besticht mit intelligenten Investitionen. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Levi Strauss, VF Corporation, Mowi, Etsy, Zooplus, Tesla, Softbank.