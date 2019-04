=== M O N T A G, 8. April 2019 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 09:00 DE/Deutsche Energie-Agentur (dena), Vorstellung des Greenpapers der Global Alliance Powerfuels, Berlin 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG zu wirtschafts- und bankpolitischen Fragen, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar 15:00 DE/Leoni AG, PG (via Audio-Webcast) zu den Themen Bordnetz-Markt und Elektromobilität *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar (ursprünglich 3.4.2019) D I E N S T A G, 9. April 2019 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 08:40 DE/Berlin Energy Transition Dialogue, Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, -außenminister Maas, -umweltministerin Schulze und Siemens-CEO Kaeser *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Verband der Bahnindustrie in Deutschland, Jahres-PK, Berlin 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Jahresergebnis, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 750 Mio EUR *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Gipfeltreffen EU-China, Brüssel - IL/vorgezogene Neuwahlen zur Knesset M I T T W O C H, 10. April 2019 07:45 DE/Godewind Immobilien AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK (per Livestream) 10:00 DE/KfW Bankengruppe, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/BIP Februar *** 10:30 GB/Industrieproduktion Februar *** 10:30 GB/Handelsbilanz Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2019, Frankfurt 12:15 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR), Washington 15:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Fiscal Monitor, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH, Umsatz 1Q, Paris 18:15 DE/DIHK, Lounge zur Europawahl, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 19./20. März *** - EU/Staats- und Regierungschefs, Sondergipfel zum Brexit, Brüssel *** - US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Fraktionssitzung der Demokraten im US-Repräsentantenhaus (bis 12.4.), Leesburg - US/Präsident Trump, Treffen mit Südkoreas Präsident Moon (bis 11.4.), Washington - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 11. April 2019 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen März, München 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Zulässigkeit der Datenübermittlung von Facebook an Betreiber kostenloser Computerspiele, Karlsruhe 09:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Bundesbildungsministerin Karliczek, PK zum Gutachten "Unsere gemeinsame digitale Zukunft", Berlin 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge über die Unabhängigkeit des polnischen Obersten Gerichts, Luxemburg 09:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf der Digitalkonferenz hub.berlin 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV, München 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 14:30 US/Erzeugerpreise März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:35 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Association for Neighborhood & Housing Development, New York 15:40 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Development Foundation, Tupelo - CA/Gipfeltreffen Kanada-EU (bis 12.4.), Montreal F R E I T A G, 12. April 2019 01:00 US/SSM-Chef Enria, Rede beim Institute of International Finance (IIF), Washington *** 05:15 CN/Handelsbilanz März *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 10:00 DE/Covestro AG, HV, Bonn *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz, Washington *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, Berlin *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) 18:30 US/Bundesfinanzminister Scholz, Rede am Peterson Institute for International Economics, Washington *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Washington *** - US/Weltbank und IWF, Beginn Frühjahrstagung (bis 14.4.), Washington *** - GB/Termin für EU-Austritt Großbritanniens nach derzeitigem Stand, London *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Europäische Union (DBRS), Lettland (Fitch), Montenegro (Moody's), Polen (S&P), Tschechien (Moody's), Ukraine (S&P), Zypern (Fitch) S A M S T A G, 13. April 2019 *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK des Lenkungsausschusses (IMFC), Washington S O N N T A G, 14. April 2019 - FI/Parlamentswahlen in Finnland ===

