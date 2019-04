=== M O N T A G, 15. April 2019 07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München), Schrobenhausen 07:30 DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York 14:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Wahlrechtsausschluss Europawahl", Karlsruhe *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS D I E N S T A G, 16. April 2019 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q, London 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung über Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe (bis 17.4.), Karlsruhe *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten März *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy *** 22:02 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos *** 22:07 US/IBM Corp, Ergebnis 1Q, Armonk 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 17. April 2019 00:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 9 Monate, Melbourne *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen März 08:15 AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1Q, St. Leonards 10:00 DE/Axel Springer SE, HV, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Boehringer Ingelheim GmbH, BI-PK, Ingelheim *** 10:30 GB/Verbraucherpreise März *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar (ursprünglich 3.4.2019) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris 18:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q, Pittsburgh *** - DE/Frühjahrsprojektion der Bundesregierung D O N N E R S T A G, 18. April 2019 *** 06:45 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q, Göttingen 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1Q, München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 1Q, Rotterdam *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Puma SE, HV, Herzogenaurach *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März (ursprünglich 16.4.2019) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit April (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März *** 16:00 US/Lagerbestände Februar (ursprünglich 16.4.2019) *** 22:04 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - FR/Accor SA, Umsatz 1Q, Evry - FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris - Verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00) F R E I T A G, 19. April 2019 - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Schweiz, Hongkong, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq S A M S T A G, 20. April 2019 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 21. April 2019 - UA/2. Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine ===

