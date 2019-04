Nach dem angekündigten Kohleausstieg fordern Bayern und Baden-Württemberg von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein neues Gesamtkonzept für die Stromerzeugung in Deutschland. Das Konzept müsse schlüssige Antworten darauf geben, "wie die Stromerzeugung künftig verlässlich, sicher, umweltfreundlich und bezahlbar gestaltet werden kann", heißt es in einem Brief von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinem baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne). Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" (Samstag) darüber berichtet, der Brief liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in München vor.

Die beiden Regierungschefs befürchten ansonsten erhebliche Nachteile für ihre Länder. "Ohne ein solches Gesamtkonzept wäre die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und damit der Wohlstand im Land ernsthaft gefährdet", heißt es weiter in dem Brief./had/DP/fba

