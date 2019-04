Im uneinheitlichen DAX-Marktumfeld am Freitag fällt die Infineon Aktie positiv auf. Am Nachmittag liegt der Chiptitel mit 2,18 Prozent im Plus bei 20,235 Euro. Mit der Aufwärtsbewegung kommt der Aktienkurs von Infineon erneut einer wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...