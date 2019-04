MBB gibt erfolgreichen Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 11,17 % bekannt DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf MBB gibt erfolgreichen Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 11,17 % bekannt 05.04.2019 / 15:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MBB gibt erfolgreichen Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 11,17 % bekannt Berlin, 05. April 2019 -Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) gibt hiermit das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots der MBB SE an ihre Aktionäre mit einer Zuteilungsquote von etwa 11,17 % aller angedienten Aktien bekannt. Der MBB SE wurden von ihren Aktionären 5.792.584 Stückaktien im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes angedient. Das Angebot bezog sich auf insgesamt bis zu 646.775 Aktien der Gesellschaft. Gemäß Ziffer 3.5 der Angebotsunterlage wurden die Annahmeerklärungen der Aktionäre, ohne Berücksichtigung von Spitzen, entsprechend verhältnismäßig berücksichtigt. Es wurden damit insgesamt 646.024 Stückaktien zurück erworben, was einem Anteil von 9,79 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Abwicklung des Angebots erfolgt voraussichtlich am 9. April 2019. Im Anschluss an die Abwicklung sollen sämtliche von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, d.h. 659.249 Stückaktien, zum Zwecke der Kapitalherabsetzung eingezogen werden. Dies entspricht einem Anteil von 9,99 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Das Grundkapital der MBB SE beträgt nach Durchführung der Einziehung der eigenen Aktien und Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung EUR 5.940.751,00 und ist in 5.940.751 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Über die MBB SE: Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com. MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 05.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 796621 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 796621 05.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A0ETBQ4 AXC0185 2019-04-05/15:42