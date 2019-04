Der amerikanische Job-Motor läuft wieder: Offiziellen Angaben zufolge stieg die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA im März weit stärker als erwartet. An der Börse reagierten die Investoren erfreut, der Dow-Future kletterte binnen kurzer Zeit um 100 Punkte in die Höhe und signalisiert für den Wochenabschluss einen freundlichen Handelsauftakt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

