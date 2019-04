Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS-Reg: Coeli Private Equity 2016 AB / ?.rsredovisning Coeli Private Equity 2016 AB: Coeli Private Equity 2016 AB årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 (nyheter med ytterligare funktioner) 2019-04-05 / 15:30 Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. *Pressmeddelande Stockholm 2019-04-05* *Coeli Private Equity 2016 AB årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018* Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ('*Bolaget*') avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018. - Resultat efter skatt uppgick till -329 (-466) TSEK - Resultat per aktie uppgick till -1,57 (-2,23) SEK - Substansvärdet uppgick till 228,08 kr/aktie (232,40 kr/aktie) - Nettokassan uppgick till 30 960 (44 561) TSEK *Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut* Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. *Kommentar från VD* Under det gångna året så har vi utfäst allt kapital till två olika nordiska private equity fonder, finska Intera III samt svenska Litorina V. Tre portföljbolag var klara innan årsskiftet kom och i skrivande stund så har ytterligare ett portföljbolag köpts in, färskvarudistributören Bergfalk & Co. Den viktiga spridningen och diversifieringen över olika branscher för våra portföljbolag har bara börjat, ett säkerhetsbolag, en systemleverantör, ett konsultbolag inom infrastruktur och nu senast alltså en färskvarudistributör. Vikten att vara diversifierad i sin investeringsportfölj blir allt tydligare i dagens relativt volatila marknadsklimat, såväl börser som fastighetsmarknader har nyligen bevisat viss orolighet. Bolaget är ungt och våra utfästelser och investeringar i tidigt stadie, det påverkar resultatet i den meningen att våra portföljbolag ännu inte börjat visa några större utvecklingsresultat. Det gör att kostnaderna i detta tidiga stadie är högre än tillväxten och vi får ett negativt resultat, helt enligt den klassiska investeringskurvan 'j-curve'. Den primära aktiviteten som driver private equity branschen är företagstransaktioner. Vi har under året sett en fortsatt tillväxt av transaktioner i våra segment om än i inte samma tempo som åren innan. Vi hör och ser en mer eftertänksamhet och noggrannhet i analysarbetet för att verkligen hitta de bolag och tillväxt case som man verkligen tror på. Det finns en bild som visar på att vikten att inte misslyckas är mer betydelsefull än att verkligen hitta supertransaktionen som slår alla tidigare rekord. En riskförflyttning skulle man kunna tolka det som, hur det kommer att påverka branschen är lite för tidigt att dra några slutsatser om. Men förändring och utveckling är enligt mig goda processer som för allt framåt. Som aktieägare är ni välkomna att kontakta mig rörande frågor kring bolaget och dess investeringsstrategi. För ytterligare information, kontakta Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 05 april 2019 klockan 15:30. Ytterligare egenskaper: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EOHUPPAJTN [1] Dokument titel: Coeli Private Equity 2016 ?.rsredovisning 796643 2019-04-05 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=18f206b016bfea082313329afae34830&application_id=796643&site_id=vwd&application_name=news

