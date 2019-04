In den kommenden Wochen sprießen IPO's wie die Tulpen aus dem Parkett und wecken bei manchen Börsianern sogar (ungute) Erinnerungen an die "Dot-Com-Blase" der 2000er, als viele der vom beginnenden Internet-Hype infizierten Unternehmen erst an die Börse gingen und wenig später Insolvenz anmeldeten. Worldcom, Pets.com und viele andere begeisterten damals selbst Börsen-Novizen...

