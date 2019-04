Mit einem Plus von gut fünf Prozent führt die Aktie von SMA Solar den HDAX am Freitag an. Ende März war der Solartitel nach schwachen Zahlen und einem hohen Verlust noch deutlich abgestürzt. Inzwischen hat der SDAX-Wert den Großteil des Minus aber wieder aufgeholt. Geht es so weiter, gibt es bald wieder ein Kaufsignal.

