Düsseldorf (ots) - AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat die Grundlagen der Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter und jetzigen Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier in Zweifel gezogen. "Einige der Vorwürfe scheinen aus zweifelhafter Quelle zu stammen", sagte Weidel der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Das ZDF und das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatten über ein angebliches russisches Strategiepapier berichtet, in dem Frohnmaier genannt wird. Dort heißt es, seine Bundestagskandidatur solle unterstützt werden, da er ein "unter absoluter Kontrolle stehender Abgeordneter" würde. Weidel kommentierte die Veröffentlichung mit den Worten: "Man kann den Eindruck gewinnen, dass hier eine gezielte Kampagne gegen einen sehr jungen Politiker losgetreten wurde."



