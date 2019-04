Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA9170591072 Roadman Investments Corp. 05.04.2019 CA76973G1072 Roadman Investments Corp. 08.04.2019 Tausch 1:1

GB0007282386 Redrow PLC 05.04.2019 GB00BG11K365 Redrow PLC 08.04.2019 Tausch 21:20

CA92863W1023 Volcanic Gold Mines Inc. 05.04.2019 CA92863W2013 Volcanic Gold Mines Inc. 08.04.2019 Tausch 7:1

CA98884X1024 Zadar Ventures Ltd 05.04.2019 CA98884X2014 Zadar Ventures Ltd 08.04.2019 Tausch 10:1

SE0011062728 HiQ International AB 05.04.2019 SE0012454619 HiQ International AB 08.04.2019 Tausch 1:1