Wien (www.fondscheck.de) - Am 2. Januar 2019 eröffnete Lunis Vermögensmanagement in Stuttgart ihren sechsten Standort in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Niederlassungsleiter werde der Family-Office-Experte Artur Montanhas. Der 44-Jährige habe seine Tätigkeit als Partner am 1. April 2019 aufgenommen und werde unter anderem das Geschäft des Vermögensverwalters mit Family-Office-Dienstleistungen für Kunden ab einem liquiden Vermögen von fünf Millionen Euro auf- und ausbauen. ...

