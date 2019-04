Wien (www.fondscheck.de) - Daniel Wild hat bei der Credit Suisse die neu geschaffene Funktion des Managing Director und globalen Leiters Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Er verantworte damit zukünftig die Entwicklung von ESG-Produkten und -Dienstleistungen, die Weiterentwicklung des ESG-Konzepts der Credit Suisse und die weltweite Integration von ESG-Aspekten in den Divisionen der Bank. ...

