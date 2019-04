BERLIN (Dow Jones)--Der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen ist im vergangenen Jahr in Deutschland noch stärker zurückgegangen als zunächst berichtet. Das Bundesumweltministerium revidierte am Freitag die am Dienstag veröffentlichten Zahlen aufgrund von Rechenfehlern für die Emissionen in der Landwirtschaft.

Demnach ging der Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre 2018 um 4,5 Prozent und nicht um 4,2 Prozent zurück und lag damit bei 865,8 Millionen Tonnen. Die CO2-Emissionen waren somit um insgesamt 41 Tonnen statt 38 Tonnen geringer als im Vorjahr, wie das Ministerium mit Verweis auf korrigierte Schätzungen aus dem Umweltbundesamt mitteilte.

In der Landwirtschaft war der Ausstoß laut der Revision nicht gestiegen, sondern die Treibhausgas-Emissionen sanken um 4,1 Prozent. Hauptgrund war die niedrigere Anzahl an Schweinen und Rinder sowie der geringere Einsatz von Mineraldünger.

Insgesamt hatte der Rückgang an Treibhausgasen mit den außergewöhnlich warmen Witterungsbedingungen und der hohen Anzahl von Sonnentagen zu tun. Aber auch der Verbrauch von fossilen Energien ging zurück, wie das Bundesumweltministerium erklärte.

Im Energiebereich fielen die Emissionen um 4,5 Prozent, wobei die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie im vergangenen Jahr zunahm, während sämtliche fossile Energieträger zurückgingen. Dies betraf insbesondere die Steinkohle.

Besonders deutlich war der Emissionsrückgang im Bereich Haushalte und Kleinverbraucher, wo eine Abnahme um 10,9 Prozent zu verzeichnen war. Wegen des warmen Winters wurde weniger geheizt. Der Niedrigwasserstand der Flüsse und die damit verbundenen Engpässe bei der Lieferung von Heizöl hatten zudem die Heizölkosten in die Höhe getrieben. Auch deshalb könnte weniger geheizt worden sein.

Auch im Verkehrssektor sank der Ausstoß von Emissionen, allerdings lediglich um 2,9 Prozent. Erstmals seit vielen Jahren betraf dies auch Diesel und nicht nur Benzin. In der Industrie wurden 2,8 Prozent weniger Emissionen ausgestoßen.

Gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 hat Deutschland seinen Treibhausgasausstoß bislang um 30,8 Prozent gesenkt, liegt damit aber deutlich hinter den ursprünglichen Zielen. Eigentlich sollte bis 2020 eine Einsparung von 40 Prozent erreicht werden, was die große Koalition aber als unrealistische Vorgabe aufgegeben hat. Bis 2030 soll Deutschland 55 Prozent weniger Kohlendioxid emittieren als 1990.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2019 10:43 ET (14:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.