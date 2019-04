Welche Themen beschäftigen die Anleger zum Wochenausklang - was ist los an den Finanzmärkten? Das verrät Cornelia Frey direkt von der größten Finanzmesse Deutschlands - der Invest (5. - 6. April 2019). Rund 140 Aussteller, allerhand Fachvorträge und Diskussionsrunden, Networking in der Blogger-Lounge uvm. erwarten die Besucher. Weitere Infos unter www.messe-stuttgart.de/invest