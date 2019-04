Apple - Aktie nimmt entscheidende Hürde ins Visier

Ingmar Königshofen,

Aktien des iPhone-Herstellers Apple nehmen nach einer mehrtägigen Zwischenkonsolidierung zum Ende dieser Handelswoche Anlauf auf ihre Jahreshochs. Frische Hochs könnten heute noch zu sehen sein.

Bis Anfang Oktober 2018 lief es für Apple-Aktionäre rund, das Wertpapier erreichte ein Niveau von 233,47 US-Dollar. Gegen Ende 2018 gerieten weltweit die Börsen jedoch merklich unter Druck, auch Apple konnte sich dem nicht entziehen. Vor dem Hintergrund schwacher Verkaufszahlen des Hauptgewinntreibers iPhone verlor die Aktie binnen zwei Monaten auf 142,00 US-Dollar. Erst in diesem Bereich konnte eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen werden, die in einem ersten Schritt bis an den Widerstandsbereich um 200,00 US-Dollar aufwärts geführt hat.

Zwar kam es gegen Ende März in diesem Bereich zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen, diese wurden allerdings noch vor dem anvisierten Zielbereich um den 200-Tage-Durchschnitt wieder abgefangen. Nur wenigen Tage später lege der Wert der Apple-Aktie wieder an die Jahreshochs von 197,69 US-Dollar zu. Knapp darunter verweilt nun das aktuelle Kursniveau, ein Ausbruch scheint sich bei der starken Nachfrage nach Technologieaktien nur zu deutlich anzudeuten und bietet entsprechende Handelsansätze auf der Oberseite.

Aktie attackiert Jahreshochs

Vorausgesetzt Apple-Papiere können tatsächlich über das Niveau von mindestens 198,00 US-Dollar zum Ende dieser Woche zulegen, könnte sich aus der bisherigen Erholungsbewegung seit Anfang dieses Jahres eine zweite große Kaufwelle anschließen und ermöglicht es als Anleger an Kursgewinnen sogar bis an die Jahreshochs aus 2018 bei 233,47 zu partizipieren. Wünschenswert wäre hierzu aber ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über den aktuellen Jahreshochs.

Verbleibt die Aktie zunächst noch unter dem Widerstand von 198,00 US-Dollar, wären kurzfristige Rückläufer zurück in den Bereich der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 177,70 und 190,62 US-Dollar durchaus noch möglich. Größere Verkaufssignale ergeben sich aber erst darunter, in diesem Fall könnte es sogar bis auf ein Niveau von zunächst 170,00 US-Dollar wieder abwärts gehen. Kann dieser Support für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, müssten darunter weitere Abgaben sogar auf 158,50 US-Dollar eingeplant werden.

Widerstände: 197,69; 200,00; 202,25; 206,01; 210,00 US-Dollar

Unterstützungen: 194,20; 191,05; 188,38; 186,55; 182,27 US-Dollar

Apple in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2018 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005

Apple in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf APPLE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Put Optionsschein auf APPLE für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

