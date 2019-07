Die Aktie von Apple hat nach dem schwachen Mai im Juni die große Aufholjagd gestartet. Zunächst gelang die Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Am gestrigen Montag schloss das Papier in den USA erneut mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 201,55 Dollar. Damit ist der Wert nur noch knapp sieben Prozent vom bisherigen Jahreshoch entfernt, das Anfang Mai bei 215,31 Dollar markiert wurde. Gelingt der Sprung darüber, könnte die Aktie sogar rasch wieder Kurs in Richtung des Allzeithochs vom Oktober vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...