Im Prinzip war es nur noch eine Formsache: Das Ergebnis eines Kompromisses zwischen EU-Mitgliedstaaten und Europaparlament vom Februar wurde von den Abgeordneten in Brüssel in dieser Woche mit großer Mehrheit absegnet. Es ging um eine neue EU-Energieregel, die auch für Pipelines gilt, die aus Drittstaaten in die Europäische Union führen - und damit auch für das umstrittene Projekt Nord Stream 2 des Konsortiums um den russischen Energieriesen Gazprom. Doch irgendwie hielt sich die Politik dann ... (Achim Graf)

