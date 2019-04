Seit mehreren Monaten schienen die Anteile des weltgrößten Gasproduzenten und Inhabers der mit Abstand größten Gasreserven in einem Abwärtstrend gefangen zu sein. Zuletzt kam allerdings wieder Schwung in die Aktie. Und nun glückte auch der Ausbruch über einen hartnäckigen Widerstandsbereich. Was ist jetzt zu tun?

Den vollständigen Artikel lesen ...