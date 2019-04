Wochenausblick: DAX schließt 12.000. Halbleiterhersteller und Maschinenbauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich freundlich in das zweite Quartal und setzten somit die Aufwärtsbewegung des ersten Quartals fort. Einige gute Wirtschaftsdaten aus den USA und die Aussicht auf eine Einigung im Handelskonflikt stützten die Märkte. Zudem startet kommende Woche in den USA die Berichtssaison für das erste Quartal 2019 und die Dividendensaison kommt langsam in Fahrt. So setzte sich der DAX zum Wochenschluss oberhalb der 12.000 Punktemarke fest. Das entspricht einem Wochenplus von 4,2 Prozent. Der EuroStoxx50 verbesserte sich gegenüber der Vorwoche um rund drei Prozent und der amerikanische S&P500 Index um rund zwei Prozent. Themen- und Strategie-Indizes wie der Deutsche Aufsteigerindex sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau-Index schraubten sich im Wochenvergleich sogar jeweils über sieben Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt pendelte sich die Rendite langfristiger deutscher Staatspapiere in den Bereich von 0 Prozent ein. Die Edelmetalle stabilisierten sich im Bereich des Vorwochenniveaus. Einzig Platin zeigte Stärke. Der Euro/US-Dollar zeigte sich derweil schwach und schloss bei rund 1,121 USD.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche gab es im DAX nur fünf Verlierer. Die Gewinnerliste führt Infineon an. Gefolgt von Continental und Covestro. Die beiden erstgenannten erreichten gar ein zweistelliges Wochenplus. In der zweiten Reihe standen Autozulieferer wie Hella und Leoni, Maschinen- und Anlagenbauer wie Dürr, Kion und Technologieunternehmen wie Aixtron, Dialog Semiconductor und Isra Vision bei Anlegern hoch im Kurs. Anleger zeigten sich also wieder etwas risikofreudiger. Defensive Werte wie Immobilienaktien gerieten hingegen unter Abgabedruck,

Kommende Wochen werden unter anderem Barry Callebaut, Gerresheimer, Hella, Stratec Biomedical und Wells Fargo Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsquartal melden. Airbus, Covestro, FiatChrysler, Gerresheimer, Givaudan, Henkel, Immofinanz, JP Morgan, MTU Aero Engines, Nestlé und UniCredit laden zur Hauptversammlung. Zudem steht der Börsengang der Novartis-Augenheilsparte Alcon an.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, März

Deutschland - Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex)

Europa - EZB-Zinssitzung - Zinsentscheid (13:45) - PK mit EZB-Präsident Draghi (14:30)

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Februar

USA - Auftragseingang Industrie, Februar

USA - Verbraucherpreise, März

USA - Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (bis 12. April)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. April

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.200/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.600/11.950 Punkte

Der DAX knackte zum Wochenschluss die Marke von 12.000 Punkten. Unterstützung findet der Index bei 11.950 Punkten. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur Oberkante des Aufwärtstrendkanals von rund 12.200 Punkten und im weiteren Verlauf bis 12.440 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 11.950 Punkte muss mit einem Rücksetzer auf 11.640 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 13.04.2018 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2014 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX3WKE 484,10 9.400 50.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 534,71 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.04.2019; 17:37 Uhr

