(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Dienstag einen Versuch unternommen die 12.300er Marke zurückzuerobern, ist aber gescheitert. Ehrlich gesprochen überrascht das in meinen Augen, darf doch die Ankündigung am Dienstagmorgen, dass der chinesische Vize-Premier Liu He am 09./10. Mai doch zu Verhandlungen im Handelskonflikt ...

