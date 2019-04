Die großen osteuropäischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Während die Moskauer Börse zulegte, zeigten sich die Leitindizes in Prag und Budapest nur wenig verändert. In Warschau wurden deutliche Verluste verbucht.

In Moskau stieg der Leitindex RTSI um 0,60 Prozent auf 1227,21 Punkte.

In Prag legte der tschechische Leitindex PX um moderate 0,06 Prozent auf 1086,09 Punkte zu. Das Handelsvolumen lag bei 0,44 (Vortag: 0,30) Milliarden tschechischen Kronen. Unter den Schwergewichten gaben die Anteile der Moneta Money Bank um 0,6 Prozent nach und die der Komercni Banka verloren 0,3 Prozent. Im Energiebereich legten die Papiere des Versorgers CEZ um 0,6 Prozent zu.

In Budapest gab der ungarische Leitindex Bux um 0,07 Prozent auf 41 841,92 Zähler nach. Das Wochenplus lag damit bei 0,4 Prozent. Das Handelsvolumen am Freitag belief sich auf 7,4 (Vortag: 7,3) Milliarden ungarische Forint. Unter den Schwergewichten stiegen Magyar Telekom um 1,1 Prozent. Die Mol -Papiere gaben um 0,8 Prozent nach.

in Warschau büßte der Wig-30-Index 1,38 Prozent auf 2702,19 Punkte ein. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,26 Prozent auf 60 755,88 Zähler. Vor allem Energiewerte standen auf den Verkaufslisten der Anleger. Die Papiere von PGE und Tauron Polska Energy sackten um jeweils 3,8 Prozent ab. Die Aktien des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen fielen um 3,1 Prozent. Die Anteile des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos gaben um 2,4 Prozent nach./APA/ck/he

