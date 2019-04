Fondsanteile könnten künftig via Blockchain digital ausgegeben und gehandelt werden. Der BVI sieht Handlungsbedarf bei den deutschen Behörden, um international nicht abgehängt zu werden.Die Digitalisierung schreitet voran - auch in sämtlichen Bereichen des Finanzwesens. Eng damit verknüpft ist der Begriff Blockchain. Noch ist das ein ziemlich abstrakter Begriff und die Funktionsweise scheint nicht so richtig greifbar. Ein Blick auf den logistischen Status quo im Investmentbereich: Ein Anleger möchte in Wertpapiere investieren. Dazu muss er in einer Bank ein Depot eröffnen, wo das Kapital und die Wertpapiere zentral verwahrt werden. Auch die erworbenen Wertpapiere werden in der Depotbank verwahrt, Transaktionen laufen über die Depotbank und werden auch von dort legitimiert. Die Blockchain-Technologie kann dieses System von Grund auf verändern, denn es basiert auf Dezentralität.

