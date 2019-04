Cynthiana, Kentucky (ots/PRNewswire) - Bullard, ein innovativer

weltweit führender Anbieter im Markt für persönliche

Schutzausrüstung, gab heute die Übernahme von Darix bekannt,

eines in der Schweiz ansässigen preisgekrönten Spin-offs der

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, das sich auf die

Verbesserung des Situationsbewusstseins von Fachleuten in kritischen

Umgebungen konzentriert.



Darix, gegründet 2017, besteht aus einem Team von Spezialisten für

Bildverarbeitung und Software, Benutzererfahrung und Design,

Mikroelektronik und schnelle Prototypenerstellung und ist ein

Vorreiter im Bereich intelligenter Brillen ("smart glasses") für

industrielle und kommerzielle Sicherheits- und Notfallanwendungen.



"Bullard hat sich verpflichtet, Rettungsausrüstung auf den Markt

zu bringen, die es unseren Kunden ermöglicht, am Ende des Tages

sicher nach Hause zu gehen", so Wells Bullard, Chief Executive

Officer von Bullard. "Wir freuen uns sehr darüber, das Darix-Team in

der Bullard-Familie willkommen zu heißen - wollen neue, innovative

Lösungen zur weltweiten Verbesserung der menschlichen Sicherheit

anbieten."



Martjin Bosch, Chief Executive Officer von Darix, fügte hinzu:

"Vor vier Jahren haben wir mit einer einfachen Mission begonnen:

Feuerwehrleuten zu helfen, Leben zu retten, indem wir sie durch den

Rauch sehen lassen. Heute sind wir diesem Traum einen großen Schritt

nähergekommen, da wir uns einem fantastischen und gleichgesinnten

Team anschließen."



Darix, das derzeit in Lausanne, Schweiz ansässig ist, wird auch

weiterhin dort arbeiten und zum "Bullard Technology Center" werden,

das sich auf die Entwicklung führender Technologien zur Verbesserung

des Arbeitsschutzes konzentriert.



Peter Lugo, President und Chief Operating Officer von Bullard:

"Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit den erstaunlichen Talenten

von Darix die erweiterte Technologie zu nutzen, die unsere Kern- und

Neuproduktlösungen antreiben wird - mit dem Ziel, auch weiterhin die

kritischsten sicherheitsbezogenen Herausforderungen unserer Kunden zu

lösen".



Informationen zu Bullard



Bullard ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen

Schutzausrüstungen und -systemen, die dazu beitragen sollen, Leben zu

retten. Bullard wurde 1898 gegründet und schützt Mitarbeiter in den

Märkten für betriebliche Gesundheit und Sicherheit sowie für

Notfallhilfe. Bullard, das seinen Stammsitz in Kentucky hat, ist ein

weltweit aktives Familienunternehmen in der fünften Generation mit

Geschäftsstellen und Einrichtungen in den USA, Deutschland und

Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von

Bullard unter www.bullard.com oder telefonisch beim

Bullard-Kundendienst unter 877-BULLARD oder +1-859-234-6616.



