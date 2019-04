In den USA berichten Finanzmedien wie bspw. MarketWatch heute über den Hedgefondsmanager Doug Kass von Seabreeze Partners und seiner Einschätzung der Aktie von Amazon.com (WKN: 906866). Dazu muss man wissen, dass Mr. Kass schon in der Vergangenheit zu den größten Bullen, was diese Aktie betrifft, zählte. So nannte er in der Vergangenheit beispielsweise Kursziele von 3.000 US-Dollar bis zum Jahr 2021, was damals noch realitätsfern klang, inzwischen jedoch möglich erscheint.

Heute nun hat Mr. Kass wieder einen raus gehauen und nennt ein Kursziel für die Aktie in Höhe von sage und schreibe 5.000 US-Dollar. Dies würde fast einer nochmaligen Verdreifachung der Aktie entsprechen und den Börsenwert von Amazon.com auf 2,5 Billionen US-Dollar heben. Allerdings muss man einschränkend dazu sagen, dass auch dieses - wieder einmal phantastisch klingende - Kursziel erst im Jahr 2025 erreicht werden soll.

Wie ist das alles zu bewerten? Nun, positiv bewerte ich, dass Doug Kass nicht nur Kursziele für die Aktie nennt, sondern auch einen Zeitrahmen bis wann diese Kursziele erreicht werden sollen. Damit haben die Prognosen Hand und Fuß. Allerdings ist der Zeitraum, der genannt wird, stets noch einige Jahre hin. Somit lässt sich heute noch kaum abschätzen, wie gut oder schlecht seine Prognosen sind. Zumal, frei nach André Kostolany, "an der Börse alles möglich ist, auch das Gegenteil von allem!".

Chancen und Risiken: Die Chancen überwiegen die Risiken

Schaut man sich das Unternehmen näher an, kommt man zu folgendem Schluss. Das ursprüngliche Kerngeschäft von Amazon.com, also eCommerce, ist zwar umsatzstark aber leider nicht sonderlich gewinnträchtig. So sind die Margen im Einzelhandel bekanntlich generell niedrig und das gilt im sehr transparenten Online-Handel erst Recht. Alleine das Kerngeschäft würde daher keine so hohe Bewertung hergeben, ja selbst die aktuelle Bewertung wäre dann schon zu hoch.

Allerdings hat Amazon.com mit Jeff Bezos eben einen erstklassigen Mann an der Spitze, der das Unternehmen ja auch seinerzeit gründete. Diesem ist es daher gelungen frühzeitig in andere Bereiche ...

