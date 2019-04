Der Wiener Rentenmarkt hat am sich am Freitagnachmittag weiterhin leichter zum Vortag gezeigt, konnte aber die Verlaufsverluste etwas eindämmen. Zum Vergleich: Auch der deutsche Euro-Bund-Future kam von seinen Tiefstständen deutlich zurück und notierte zuletzt nur mehr knapp behauptet. Am Nachmittag wurde der US-Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...