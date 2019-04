FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer etwas festeren Tendenz und über der Marke von 12.000 Punkten hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Ein guter US-Arbeitsmarktbericht rundete die starke Handelswoche ab. Im März war der Job-Aufbau in den USA mit 196.000 Stellen etwas stärker als erwartet. Der Bericht weist auf eine weiter intakte US-Wirtschaft hin. Der Lohnanstieg fiel aber nicht mehr so deutlich aus wie zuvor, was die Sorgen vor Zinserhöhungen dämpfte. Per Saldo sei dies ein Bericht "ganz nach dem Geschmack der Börsianer", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Auch im Handelsstreit zwischen den USA und China geht es anscheinend voran, US-Präsident Donald Trump schürte Hoffnungen auf eine bevorstehende Lösung. Dies schob konjunktursensible Aktien wie Auto- und Chemiewerte weiter an. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 12.010 Punkte.

Konjunkturwerte weiter Favoriten

Weiter ging es mit der Rally der konjunkturnahen Aktien. Viele institutionelle Anleger waren hier falsch positioniert, stellten die Analysten von Merrill Lynch fest. Sie hätten auf Stagnation und nicht eine zyklische Erholung gesetzt. So stiegen bei den Autozulieferern Leoni um 4,9 Prozent, Infineon und Schaeffler um je 1,6 Prozent, BMW legten um 0,6 Prozent zu - nur in VW und Daimler wurden nach der jüngsten Rally erste kleinere Gewinne mitgenommen.

Im Chemie-Sektor stützten zudem gute Zahlen der Schweizer EMS-Chemie. Im DAX legten BASF und Covestro um bis zu 0,6 Prozent zu, im MDAX Lanxess um 1,6 Prozent und Wacker Chemie sogar um 2,9 Prozent. Bayer stiegen um 1,3 Prozent. Der Markt hofft zum einen auf einen Vergleich im Glyphosat-Streit, zum anderen sorgte die ungewohnt hohe Dividendenrendite von 4,6 Prozent für Käufe. Sie wird schon Ende April ausgeschüttet.

Leidtragende der Umschichtungen waren die defensiven Aktien: Deutsche Telekom, Immobilientitel wie Vonovia und Versorger wie Eon gaben um bis zu 0,5 Prozent nach. Das Geschäft des Flugzeugbauers Airbus hat nach einem mauen Jahresauftakt im März kräftig angezogen. Der hohe Auftragsbestand sichert die Auslastung für die kommenden Jahre. Die Aktie gewann 0,7 Prozent.

Eine Platzierung drückte Befesa um 4,2 Prozent. Bei einem Platzierungspreis von 37,20 Euro hat sich Finanzinvestor Triton von 4,5 Millionen Aktien getrennt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,0 (Vortag: 80,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,19 (Vortag: 3,28) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner, 13 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.009,75 +0,18% +13,74% DAX-Future 12.027,00 +0,10% +13,06% XDAX 12.004,65 +0,08% +13,46% MDAX 25.544,72 +0,28% +18,33% TecDAX 2.776,81 +0,38% +13,33% SDAX 11.399,22 +0,27% +19,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,32 -12 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2019 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.