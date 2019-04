Medienmitteilung 5. April 2019

Veränderung in der Geschäftsleitung der bfw liegenschaften ag

Die bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat Herrn Andreas Brügger zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Gesellschaft beruft. Er übernimmt diese Funktion anstelle von Reto Mariani, der sich, nachdem die Gesellschaft seine Berufung zum CFO am 4. März 2019 bekanntgegeben hatte, für eine andere berufliche Tätigkeit ausserhalb der bfw liegenschaften ag entschieden hat.

Andreas Brügger wird Mitglied der Geschäftsleitung der bfw liegenschaften ag und tritt sein Amt als CFO per 15. Mai 2019 als Nachfolger von Philipp Hafen an.

Andreas Brügger (Schweizer, Jahrgang 1961) ist lic. oec. publ. der Universität Zürich und verfügt über eine langjährige und breite Expertise im Bereich Konzerncontrolling, Reporting, Kommunikation, Steuern und Recht. Seit 2003 ist er selbstständig tätig und betreut verschiedene Mandate im Bereich Geschäfts- und Verbandsführung sowie Finanzen und Administration.

Beat Frischknecht, Verwaltungsratspräsident und CEO der bfw liegenschaften ag, begrüsst Andreas Brügger als neuen CFO sehr herzlich und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Zudem gab die bfw liegenschaften ag bekannt, dass sich Serge Aerne entschlossen hat, sein Amt als Chief Marketing Officer (CMO) zur Verfügung zu stellen und aus der Geschäftsleitung der Gesellschaft auszutreten. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit der medialen Berichterstattung in Bezug auf die Pensionskasse Phoenix und den damit verbundenen laufenden Untersuchungen. Die Funktion des CMO wird derzeit nicht neu besetzt. Als gewähltes Mitglied des Verwaltungsrats der bfw liegenschaften ag wird Serge Aerne weiterhin diesem Gremium angehören.

