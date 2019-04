Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag im Kurs leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab bis zum Abend um 0,07 Prozent auf 165,33 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zuletzt leicht im positiven Bereich bei 0,002 Prozent. In Europa war die Entwicklung an den Rentenmärkten uneinheitlich.

Am Markt wurden die leichten Kursverluste am Anleihemarkt mit der überwiegend freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten begründet. Als sicher empfundene Anlagen waren daher weniger stark gefragt. Konjunkturdaten vom Tage hatten dagegen nur begrenzten Einfluss auf den Kursverlauf. Sowohl recht solide Daten aus der deutschen Industrie als auch robuste Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt führten nicht zu starken Kursbewegungen.

Für Zuversicht sorgten Hinweise auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag: "Wir haben die zwei schwierigsten Punkte sehr erfolgreich verhandelt." Die Gespräche mit Vertretern Chinas am Mittwoch und Donnerstag in Washington seien "ein großer Erfolg" gewesen. Bereits am Donnerstag hatte Trump erklärt: "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen." Allerdings sei ein Abkommen weiterhin nicht garantiert, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien./bgf/he

ISIN DE0009652644

AXC0235 2019-04-05/18:34