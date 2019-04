Berlin (ots) - Berlin - Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat vor einem Vormarsch rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl gewarnt. Es bestehe die Gefahr, "dass sich die Rechten Europa aneignen, um es zu zerstören", sagte Bartsch dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Angesichts der starken Umfrageergebnisse der rechtsextremen Partei "Rassemblement National" in Frankreich, der fremdenfeindlichen italienischen Regierungspartei Lega und der Fidesz in Ungarn sprach Bartsch mit Blick auf die Entscheidung über das EU-Parlament in Straßburg von einer "Schicksalswahl".



Der vollständige Artikel unter: https://www.tagesspiegel.de/polit ik/linken-fraktionschef-bartsch-vorschicksalswahl-rechte-koennten-sic h-europa-aneignen-um-es-zu-zerstoeren/24187194.html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de