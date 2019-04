SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce-Spezialist Baozun holt sich am US-Kapitalmarkt mit Unternehmensanleihen frische finanzielle Mittel für das Wachstum. Baozun Inc., ein führender E-Commerce Services Anbieter in China, hat angekündigt, Convertible Bonds (Wandelanleihen) mit einem Volumen...

Den vollständigen Artikel lesen ...