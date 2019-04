The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2019



ISIN Name



CA9170591072 URBAN SELECT CAP. O.N.

CA92863W1023 VOLCANIC GOLD MNS

CA98884X1024 ZADAR VENTURES LTD

GB00BZ04Y379 ARRIS INTL PLC DL -,01

GB0007282386 REDROW PLC LS-,10

SE0011062728 HIQ INTL SHS SK-,0125

US0044461004 ACETO CORP. DL-,01