Halle (ots) - Keiner will, dass die Briten noch an der Europawahl teilnehmen. Abgesehen von der Tatsache, dass man den Sinn weder der britischen noch der europäischen Bevölkerung und gewählten Parlamentariern klarmachen könnte, möchte die Gemeinschaft jeden weiteren Einfluss Londons auf die Politik der Europäischen Union vermeiden. Die Vorstellung, dass britische Abgeordnete einen Kommissionspräsidenten wählen und über das Budget der Gemeinschaft für die nächsten sieben Jahre mitbestimmen, ist schlicht grotesk. Britische Europa-Abgeordnete könnten Mehrheiten beeinflussen, obwohl die Entscheidungen erst wirken, wenn die Briten schon aus der EU raus sind.



