Novartis: Auf einem guten Weg

Ab 9. April werden die Alcon-Aktien an der Schweitzer Börse und an der New York Stock Exchange gehandelt. Im Zuge des Spin-offs erhalten Novartis-Aktionäre für 5 Novartis-Anteile 1 Alcon-Aktie.

Seitdem Novartis (WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267) Ende Juni 2018 eine Lösung für Alcon präsentierten lief es für die Novartis-Aktie rund. Das Papier nimmt nun sogar die Marke von 100 CHF ins Visier. Als Vertreter der defensiven Werte aus dem Pharmabereich konnte sich Novartis sogar in einem schwierigen Börsenumfeld auszeichnen.

