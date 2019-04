Osnabrück (ots) - Wolf Biermann macht seine Schwiegermutter zum Cover-Girl



Liedermacher erlaubt sich Gag auf dem Umschlag seines neuen Buchs



Osnabrück. Liedermacher Wolf Biermann (82) hat seine Schwiegermutter auf dem Cover seines neuen Buchs verewigt: "Das ist die Mutter meiner Frau Pamela. Auf dem Foto ist sie 20 Jahre alt", sagte er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Meine Frau hatte das Foto dieser jungen Tänzerin im Kopf - und auch im Computer. Natürlich hat sie ihre Mutter gefragt, ob sie das Bild verwenden darf. Das ist jetzt unser Privatvergnügen - dass die Mutter, die übrigens mit 86 Jahren noch Ballett-Unterricht gibt, uns als Cover-Girl die Käufer anlockt."



In dem autobiografischen Novellenband "Barbara" beschreibt Biermann die Titelheldin als einstige Liebhaberin, die ihm im Rausch der Leidenschaft den Leib zerbissen hat. Die reale Barbara kann der Umschlag aber schon deshalb nicht abbilden, weil die Figur, so Biermann "aus Erlebnissen mit ungefähr vier Frauen montiert ist".



Für den Autor passt aber auch das Bild der Schwiegermutter: "Sie haben das Foto ja gesehen. Die Frau hat eine sehr erotische und zugleich sehr selbstbewusste Haltung. Das gefiel uns", sagte Biermann und ergänzte: "Als gebildeter Mensch denkt man sofort an das Gedicht, in dem Heinrich Heine überlegt, ob er sich lieber mit der Mutter oder der Tochter einlassen soll."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207