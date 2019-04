Bahnt sich doch noch eine Chance an? Wie Gerry Weber (WKN: 330410) am Freitag mitteilte, werden rund 120 Geschäfte in Deutschland geschlossen. Das Modeunternehmen erwartet eine "deutlich gesenkte Kostenbasis". Die Aktie trumpft zu Wochenschluss mit einem Tagesgewinn von +17,73% auf 0,39 Euro groß auf. Seit dem Tagestief am 27. März bei 0,25 Euro steht ein Plus von +59% zu Buche.

Die Maßnahmen sind Teil des neuvereinbarten Tarifvertrags sowie Sozialplans. Nach Angaben von Gerry Weber sind die Einigungen "ein weiterer Meilenstein" ...

