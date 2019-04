In der ersten Aprilwoche 2019 (Kalenderwoche 14) gibt die Katjes International GmbH & Co. KG neue Details zur geplanten Anleihen-Emission bekannt. Der neue Katjes-Bond (ISIN DE000A2TST99) hat ein Zielvolumen von 100 Mio. Euro an und eine jährliche Zinsspanne zwischen 4,25% und 4,50%. Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Das endgültige Volumen der Anleihe und ihr jährlicher Zinssatz werden nach Ende des Angebotszeitraums vom 8. April bis 10. April 2019, bekanntgegeben. Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 12. April 2019 im Quotation Board der Börse Frankfurt gehandelt werden.

Die Nordwest Industrie Group GmbH hat den finalen Zinskupon für die kommende sechsjährige Anleihe 2019/25 (WKN: A2TSDK) in dieser Woche auf 4,5% p.a. festgelegt. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro wird bei institutionellen Investoren platziert, das Orderbuch wurde geöffnet. Der Kupon wurde laut Angaben des Unternehmens in Gesprächen mit Investoren in der vergangenen Roadshow-Woche fixiert. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,00% p.a. in der Schweiz platziert. Das Emissionsvolumen beträgt 35 Mio. CHF.

Die Hylea Group S.A. hat ihre Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) um das maximale Volumen von 5 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro aufgestockt. Die im Dezember 2017 emittierte Hylea-Anleihe verfügt über eine fünfjährige Laufzeit bis zum 01.12.2022 und einen Zinskupon von 7,25 ...

