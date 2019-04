Saudi-Arabien plant in Zukunft, Transaktionen nicht mehr automatisch in Dollar abzuwickeln. Das Verhältnis zu den USA ist seit Monaten angespannt.

Das Schwergewicht der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Saudi-Arabien, droht, den US-Dollar als Leitwährung für die Abwicklungen von Ölgeschäften abzulösen. Drei mit der Energiepolitik von Saudi-Arabien vertraute Personen sagen laut der Nachrichtenagentur dpa, dass die Verkäufe auch in anderen Währungen abgewickelt werden können. Schon heute wickeln Iran und Venezuela, die unter den amerikanischen Sanktionen leiden, ihrer Ölgeschäfte größtenteils nicht mehr über den Dollar ab.

Bereits seit Monaten ist die Stimmung zwischen Riad und Washington angespannt. US-Präsident Donald Trump attackiert immer wieder das Ölkartell wegen angeblich zu hoher Ölpreise. "Opec, bitte entspanne Dich und immer mit der Ruhe. Die Welt kann eine Preiserhöhung nicht verkraften", schrieb der Präsident im Februar auf Twitter. Der Ölpreis für die Nordseesorte Brent stieg in den vergangenen drei Monaten um 23 Prozent, der für die amerikanische Sorte WTI sogar um 31 Prozent.

Die Saudis wollen mit ihrer Drohung den No Oil Producing and Exporting Cartels Act (Nopec) verhindern. Das amerikanische Gesetzesvorhaben würde das Wettbewerbsrecht so ändern, dass die 14 Mitgliedsstaaten der Opec künftig wegen dann illegaler Absprachen beim Öl- und Gaspreis verklagt werden könnten. Der vor fast 20 Jahren ausgearbeitete Gesetzesentwurf hat aber bislang ...

