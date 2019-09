Der saudi-arabische Erdöl-Gigant Saudi Aramco treibt laut Kreisen seine auf Eis gelegten Börsenpläne wieder voran. Demnach plant das Unternehmen Gespräche mit Banken in dieser oder der nächsten Woche, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Ende September könne es eine Analysten-Präsentation geben, hieß es weiter.

Aktuell gebe es Pläne noch in diesem Jahr, wahrscheinlich schon im November, Aktien an der Börse in Saudi-Arabien zu verkaufen, so die Insider. Aramco wollte sich auf Anfrage von Bloomberg dazu nicht äußern.

Saudi Aramco ist die größte Erdölfördergesellschaft der Welt und der weltweit profitabelste Konzern. Die Pläne für einen Gang an die Börse wurden in den vergangenen Jahren immer wieder gestoppt bzw. verschoben. Zudem war auch eine Notierung in New York im Gespräch./stk/jsl

