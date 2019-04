Denken Anleger an Schwergewichte im DAX, fallen in der Regel die Namen der Industrie-Ikonen wie SAP, Siemens oder Bayer. Den Industriegase-Konzern Linde haben dagegen die wenigsten auf dem Schirm. Dabei ist Linde gemessen am Börsenwert inzwischen bereits die Nummer 2 im deutschen Leitindex hinter SAP. Aus Prestigegründen hat sich die Megafusion mit dem US-Wettbewerber Praxair somit schon jetzt gelohnt, doch der neue Branchen-Riese hat auch in Zukunft noch viel vor.

