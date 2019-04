Peugeot hat offenbar bereits mit der Produktion des e-208 begonnen. Einem Medienbericht zufolge rollte das erste Fahrzeug der neuen Generation des Peugeot 208 mit vollelektrischem Antrieb am 27. März im PSA-Werk im slowakischen Trnava vom Band. Einem Artikel des "The Slovak Spectator" nach ist mit dem e-208 vor eineinhalb Wochen der erste Stromer überhaupt in Trnava hergestellt worden. Offiziell vorgestellt ...

