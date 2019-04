Zukunftsmarkt Cyber Security

Das Internet der Dinge hält Einzug in unser Alltagsleben. In Zukunft werden immer mehr Maschinen miteinander kommunizieren. Autos sollen autonom fahren und deutlich stärker vernetzt sein als heute. Das bedeutet gleichzeitig aber auch ganz neue Möglichkeiten für Hacker, ihr Unwesen zu treiben.

Dabei geht es nicht nur um Datendiebstahl. Man stelle sich einen Fall vor, in dem Verbrecher die Kontrolle über ein autonom fahrendes Auto übernehmen. Daher gewinnt das Thema Cyber Security immer mehr an Bedeutung. Anleger können mithilfe eines Vontobel Open End Partizipationszertifikats auf den Cyber Security Performance-Index (WKN: VS5ZCS / ISIN: DE000VS5ZCS6) von den Wachstumsaussichten in diesem Bereich profitieren.

