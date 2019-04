Köln (ots) - Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Die Digitalisierung schreitet voran und bahnbrechende Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) eröffnen völlig neue Möglichkeiten. Für die Dokumentation "Der große Umbruch - Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert" (8.4.2019, 22.45 Uhr, Das Erste) haben die Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar und Tilman Wolff die weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet besucht.



"Die digitale Entwicklung vollzieht sich zurzeit dermaßen rasant, dass wir mit unseren Diskussionen über Nutzen und Gefahren kaum hinterherkommen. Wir müssen es hinbekommen, den technischen Fortschritt und die ethischen Fragestellungen noch besser miteinander zu verbinden. Mit unserer Dokumentation wollen wir diese wichtige Debatte in Gang bringen", so Ranga Yogeshwar. Er geht unter anderem diesen Fragen nach: Was kommt auf uns zu? Wie wird Künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt, unsere Gesellschaft und unseren Alltag verändern? Und wie gehen wir mit der neuen Technik um?



Mit KI lassen sich Ton- und Videoaufnahmen perfekt fälschen und Fake News effektiv verbreiten. Wahr von unwahr zu unterscheiden, wird immer schwieriger. Die Arbeitswelt wird effizienter, doch viele Berufe werden überflüssig werden. Algorithmen erkennen Parkinson, Krebs oder Depressionen besser als ein Arzt. Intelligente Software steuert autonom fahrende Autos und führerlose Luftfahrzeuge. Das alles bietet große Chancen, aber gerade das atemberaubende Tempo der Veränderungen birgt auch Gefahren.



Ranga Yogeshwar und Tilman Wolff waren in Deutschland, Großbritannien, den USA und China unterwegs und sprachen unter anderem mit Pranav Samir Rajpurkar (Stanford University), Prof. Max Little (Aston University Birmingham), Jens Redmer (Google Deutschland), Katarina Barley (Bundesjustizministerin), Sertac Karaman(MIT Boston) und Prof. Iyad Rahwan (MIT Media Lab).



Das Erste sendet die Dokumentation innerhalb eines Schwerpunkts zum Thema Künstliche Intelligenz am 8. April von 22.45 bis 23.15 Uhr. Das WDR Fernsehen zeigt einen zweiten Film von Tilman Wolff und Ranga Yogeshwar zu KI am 7. Mai von 21 bis 21.45 Uhr. Er ist Teil eines crossmedialen KI-Schwerpunkts im WDR, an dem unter anderem der Radiosender WDR 5 beteiligt ist.



"Der große Umbruch - Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert" ist ein Film von Tilman Wolff und Ranga Yogeshwar, Redaktion: Monika Grebe (WDR, Federführung) und Christian Kossin (NDR), produziert von der Beckground TV & Filmproduktion GmbH.



Hinweis: Angemeldete Journalisten/innen finden den Film ab sofort im Vorführraum unserer Presselounge: www.presse.wdr.de



Fotos finden Sie unter ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Kommunikation Stefanie Schneck Telefon 0221 220 7100 stefanie.schneck@wdr.de